Житло для ВПО

Соціальна підтримка спрямована на допомогу ВПО, які вимушені винаймати помешкання через складності зі знаходженням стабільного житла.

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Багато з них проживають у тимчасових місцях, таких як модульні містечка чи гуртожитки, але тим, хто не має можливості розміститися у таких умовах, потрібна додаткова допомога.

Частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання (модульні містечка, гуртожитки тощо), хтось знайшов прихисток в друзів чи родичів. Проте, з різних причин, хтось не може або не хоче там проживати, комусь – приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло. Для вирішення цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла, – зазначають у Міністерстві.

Міністерство планує впровадити цей проєкт як експеримент на два роки. Велика увага приділятиметься адаптації розміру субсидій до вартості оренди в конкретному регіоні, оскільки ціни на оренду можуть значно варіюватися по всій країні.

Як надаватиметься допомога

Особливість цієї субсидії полягає у тому, що її розмір буде залежати від вартості оренди у конкретному регіоні.

Відповідно до дослідження компанії CEDOS, ціни на оренду варіюються по всій країні:

у Києві вони вищі на 22% порівняно з середньою;

в Миколаєві – нижчі на 30-35%;

на Закарпатті ціни у 2,5 раза вищі за середні;

у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими, і варіюються від 2,8 до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Таким чином, субсидія буде адаптована до реальних умов вартості житла в різних регіонах, забезпечуючи більш ефективну допомогу тим, хто її потребує.

Субсидія на оренду житла в Україні спочатку буде запроваджена для внутрішньо переміщених осіб, враховуючи їхні доходи та здатність самостійно сплачувати за житло. Залежно від рівня доходів домогосподарства, держава покриватиме більшу чи меншу частку вартості оренди.

Важливо! Цей пілотний проєкт, який наразі проходить процес узгодження в уряді та серед зацікавлених державних органів, може згодом бути розширений і на інші категорії громадян, які потребуватимуть аналогічної підтримки.