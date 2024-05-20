Житло для ВПО
Соціальна підтримка спрямована на допомогу ВПО, які вимушені винаймати помешкання через складності зі знаходженням стабільного житла.
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Багато з них проживають у тимчасових місцях, таких як модульні містечка чи гуртожитки, але тим, хто не має можливості розміститися у таких умовах, потрібна додаткова допомога.
Частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання (модульні містечка, гуртожитки тощо), хтось знайшов прихисток в друзів чи родичів. Проте, з різних причин, хтось не може або не хоче там проживати, комусь – приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло. Для вирішення цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла, – зазначають у Міністерстві.
Міністерство планує впровадити цей проєкт як експеримент на два роки. Велика увага приділятиметься адаптації розміру субсидій до вартості оренди в конкретному регіоні, оскільки ціни на оренду можуть значно варіюватися по всій країні.
Як надаватиметься допомога
Особливість цієї субсидії полягає у тому, що її розмір буде залежати від вартості оренди у конкретному регіоні.
Відповідно до дослідження компанії CEDOS, ціни на оренду варіюються по всій країні:
- у Києві вони вищі на 22% порівняно з середньою;
- в Миколаєві – нижчі на 30-35%;
- на Закарпатті ціни у 2,5 раза вищі за середні;
- у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими, і варіюються від 2,8 до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Таким чином, субсидія буде адаптована до реальних умов вартості житла в різних регіонах, забезпечуючи більш ефективну допомогу тим, хто її потребує.
Субсидія на оренду житла в Україні спочатку буде запроваджена для внутрішньо переміщених осіб, враховуючи їхні доходи та здатність самостійно сплачувати за житло. Залежно від рівня доходів домогосподарства, держава покриватиме більшу чи меншу частку вартості оренди.