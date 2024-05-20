Жилье для ВПЛ

Социальная поддержка направлена на помощь ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье из-за сложностей с нахождением стабильного жилья.

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Многие из них проживают во временных местах, таких как модульные городки или общежития, но тем, кто не имеет возможности разместиться в таких условиях, нужна дополнительная помощь.

Часть ВПЛ проживают в специально оборудованных местах компактного проживания (модульные городки, общежития и т.д.), кто-то нашел приют у друзей или родственников. Однако, по разным причинам, кто-то не может или не хочет там проживать, кому-то – принимающая община не может обеспечить такое временное жилье. Для решения этой проблемы Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки – субсидию на аренду жилья, – отмечают в Министерстве.

Министерство планирует внедрить этот проект как эксперимент на два года. Большое внимание будет уделяться адаптации размера субсидий к стоимости аренды в конкретном регионе, поскольку цены на аренду могут значительно варьироваться по всей стране.

Как будет предоставляться помощь

Особенность этой субсидии заключается в том, что ее размер будет зависеть от стоимости аренды в конкретном регионе.

Согласно исследованию компании CEDOS, цены на аренду варьируются по всей стране:

в Киеве они выше на 22% по сравнению со средней;

в Николаеве – ниже на 30-35%;

на Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних;

в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду являются самыми низкими, и варьируются от 2,8 до 4,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Таким образом, субсидия будет адаптирована к реальным условиям стоимости жилья в разных регионах, обеспечивая более эффективную помощь тем, кто в ней нуждается.

Субсидия на аренду жилья в Украине сначала будет введена для внутренне перемещенных лиц, учитывая их доходы и способность самостоятельно платить за жилье. В зависимости от уровня доходов домохозяйства, государство будет покрывать большую или меньшую долю стоимости аренды.

Важно! Этот пилотный проект, который сейчас проходит процесс согласования в правительстве и среди заинтересованных государственных органов, может впоследствии быть расширен и на другие категории граждан, которые будут нуждаться в аналогичной поддержке.