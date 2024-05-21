Хто має звернутися до ПФУ

Встигнути подати заявку, щоб виплати нараховували з початку опалювального сезону потрібно наступним категоріям українців:

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які є отримувачами житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачами субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;

проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.

Що потрібно зробити

До 1 липня необхідно подати заяву та усі необхідні документи у ПФУ у один із вказаних способів: