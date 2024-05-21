Кто должен обратиться в ПФУ
Успеть подать заявку, чтобы выплаты начисляли с начала отопительного сезона нужно следующим категориям украинцев:
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- которые являются получателями жилищно-коммунальной субсидии или льготы;
- были получателями субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;
- проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
- с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или ПФУ за переназначением субсидии или льготы.
Что нужно сделать
До 1 июля необходимо подать заявление и все необходимые документы в ПФУ одним из указанных способов:
- сервисные центры ПФУ;
- уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;
- центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- портал Дия;
- также это можно сделать по почте.