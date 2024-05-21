Кто должен обратиться в ПФУ

Успеть подать заявку, чтобы выплаты начисляли с начала отопительного сезона нужно следующим категориям украинцев:

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которые являются получателями жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

были получателями субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;

проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или ПФУ за переназначением субсидии или льготы.

Что нужно сделать

До 1 июля необходимо подать заявление и все необходимые документы в ПФУ одним из указанных способов: