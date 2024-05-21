Кто должен обратиться в ПФУ

Успеть подать заявку, чтобы выплаты начисляли с начала отопительного сезона нужно следующим категориям украинцев:

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  • которые являются получателями жилищно-коммунальной субсидии или льготы;
  • были получателями субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;
  • проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или ПФУ за переназначением субсидии или льготы.

Что нужно сделать

До 1 июля необходимо подать заявление и все необходимые документы в ПФУ одним из указанных способов:

  • сервисные центры ПФУ;
  • уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;
  • центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • портал Дия;
  • также это можно сделать по почте.