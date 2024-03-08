Субсидія через Дію: ПФУ тестує новий спосіб подачі заявок
8 березня 2024, 11:22Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
З березня особи, які хочуть оформити собі субсидію матимуть ще один варіант, як це зробити. Влада тестує нову функцію у Дії.
Новий спосіб оформлення субсидії
Експериментальний проєкт має на меті спростити спосіб оформлення субсидії для українців.
Читайте також Що буде з пенсіями по інвалідності у 2024 роціНагадаємо! Це впроваджено відповідно до постанови Уряду від 13.06.2023 № 601 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
Тож з липня 2023 року подати заяву на субсидію за спрощеною системою можна у такі способи:
- в паперовій формі – через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;
- в електронній формі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Що треба вказати у заяві
- прізвище, ім’я та по батькові;
- серію і номер паспорта;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства;
- адресу;
- рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата.