На житлову субсидію мають право особи, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально.

Чиї доходи беруться до уваги при розрахунку субсидії?

При розрахунку субсидії, враховуються доходи усіх членів домогосподарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Постанову №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

До складу домогосподарства включаються всі особи, що задекларовані та/або зареєстровані за місцем проживання (перебування) в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, ВПО – особи, які фактично проживають і зазначені в декларації),

– йдеться в постанові.

Зверніть увагу! Виключенням з цього переліку є особи, які були членами домогосподарства, але вони перебувають за кордоном понад 60 днів на момент звернення.

Чи враховуються доходи подружжя при розрахунку субсидії?

При розрахунках враховуються доходи подружжя. Згідно з Сімейним кодексом України, так відбувається навіть, якщо чоловік та дружина проживають окремо:

за іншою адресою;

або ж у випадку, коли один з членів подружжя навіть не зареєстрований у цьому домогосподарстві.

Потрібно зазначити, що з цього правила є винятки. При оформленні субсидії можуть не враховуватись доходи одного з подружжя, якщо:

їм обом більш як 60 років;

вони проживають у сільській місцевості або селищі міського типу.

Зауважте! В цьому випадку обов'язковою умовою є те, що їх фактичне чи зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.