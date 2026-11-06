Важлива довідка від Нафтогазу: як та навіщо її слід отримати пенсіонерам

Щоб не втратити житлову субсидію на газопостачання цієї зими, пенсіонерам недостатньо просто погасити наявні борги. Ключовою вимогою є документальне підтвердження відсутності заборгованості перед компанією Нафтогаз.

Чому літні люди ризикують залишитися без допомоги

Якщо у споживача раніше були протерміновані платежі, без спеціальної довідки про їх погашення або договору реструктуризації держава законно відмовить у нарахуванні виплат, про що йдеться на сайті Дії.

Розмір зимової допомоги безпосередньо залежить від фінансового стану домогосподарства.

Для непрацюючих пенсіонерів під час розрахунку субсидії з жовтня враховують нараховану пенсію за серпень поточного року;

а для працюючих – їхню заробітну плату та будь-які додаткові доходи, зокрема від здачі майна в оренду.

Щоб оформити виплати, літнім людям необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з базовим пакетом документів. До нього входять заява, декларація про доходи, паспорт, ідентифікаційний код та номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер орендує житло, знадобиться договір оренди, а у випадку реєстрації осіб, які фактично не проживають за адресою – довідки, що підтверджують їхню відсутність.

Як швидко отримати довідку від Нафтогазу

Крім того, після повного погашення боргу довідку про стан рахунку можна за лічені хвилини згенерувати дистанційно в особистому кабінеті на сайті "Нафтогазу".

Для цього достатньо авторизуватися;

перейти до розділу "Онлайн-послуги";

обрати потрібний документ;

натиснути кнопку "Сформувати".

Зауважте! Готову довідку можна завантажити на смартфон або надіслати на електронну пошту.

Також послуга доступна у терміналах самообслуговування ПриватБанку, Ощадбанку, EasyPay та City24, або ж у фізичних центрах обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, що житлові субсидії українцям можуть скасувати за деякі покупки. Зокрема, допомогу не призначать, якщо людина придбала житло або земельну ділянку.

А для того, щоб отримувати субсидію від початку опалювального сезону, слід подати документи до 30 листопада включно.