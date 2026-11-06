Важная информация от "Нафтогаза": как и зачем пенсионерам следует ее получить

Почему пожилые люди рискуют остаться без помощи

Если у потребителя ранее были просроченные платежи, без специальной справки об их погашении или договора о реструктуризации государство на законных основаниях откажет в начислении выплат, о чем говорится на сайте "Дії".

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Размер зимней помощи напрямую зависит от финансового положения домохозяйства.

Для неработающих пенсионеров при расчете субсидии с октября учитывается начисленная пенсия за август текущего года;

а для работающих – их заработную плату и любые дополнительные доходы, в частности от сдачи имущества в аренду.

Чтобы оформить выплаты, пожилым людям необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с базовым пакетом документов. В него входят заявление, декларация о доходах, паспорт, идентификационный код и номер банковского счета в формате IBAN.

Обратите внимание! Если пенсионер арендует жилье, понадобится договор аренды, а в случае регистрации лиц, фактически не проживающих по данному адресу, – справки, подтверждающие их отсутствие.

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Как быстро получить справку от "Нафтогаза"

Кроме того, после полного погашения задолженности справку о состоянии счета можно за считанные минуты оформить удаленно в личном кабинете на сайте "Нафтогаза".

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Для этого достаточно авторизоваться;

перейти в раздел "Онлайн-услуги";

выбрать нужный документ;

нажать кнопку "Сформировать".

Обратите внимание! Готовую справку можно скачать на смартфон или отправить на электронную почту.

Также услуга доступна в терминалах самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, EasyPay и City24, а также в физических центрах обслуживания клиентов.

Напомним, что жилищные субсидииукраинцам могут отменить за некоторые покупки. В частности, помощь не будет назначена, если человек приобрел жилье или земельный участок.

А для того, чтобы получать субсидию с начала отопительного сезона, необходимо подать документы до 30 ноября включительно.