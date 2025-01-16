16 січня 2025, 15:36
Субсидія на оплату комуналки: хто з українців зможе її отримати
Основні тези
- Субсидію на оплату комунальних послуг можуть отримати пенсіонери, особи з інвалідністю, неповнолітні діти та інші категорії, визначені Пенсійним фондом.
- Субсидія не призначається, якщо площа житла перевищує 130 квадратних метрів для квартир і 230 квадратних метрів для будинків.
Деякі українці можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Допомога надається за наднормативну площу житла.
Хто може отримати субсидію
Однак надають її не всім мешканцям України, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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У списку осіб, хто може розраховувати на допомогу, є:
- пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;
- українці, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;
- особи, які одержують соціальної допомоги з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;
- люди, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;
- неповнолітні діти.
Зауважте! Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення становить понад 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та понад 230 квадратних метрів для приватних будинків.
Які доходи не вплинуть на призначення субсидії
На призначення державної допомоги не вплинуть:
- аліменти (як сплачені, так і отримані);
- соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу тощо;
- робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;
- виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;
- одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;
- компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації
- натуральна допомога;
- допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за пів року після того, як продала попереднє.