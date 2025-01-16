Субсидія на оплату комуналки: хто з українців зможе її отримати

Деякі українці можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Допомога надається за наднормативну площу житла.

Хто може отримати субсидію

Однак надають її не всім мешканцям України, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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У списку осіб, хто може розраховувати на допомогу, є:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;

українці, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;

особи, які одержують соціальної допомоги з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;

люди, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

неповнолітні діти.

Зауважте! Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення становить понад 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та понад 230 квадратних метрів для приватних будинків.

Які доходи не вплинуть на призначення субсидії

На призначення державної допомоги не вплинуть: