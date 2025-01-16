Кто может получить субсидию

Однако предоставляют ее не всем жителям Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В списке лиц, кто может рассчитывать на помощь, есть:

пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;

украинцы, которые получают государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;

лица, которые получают социальную помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

люди, которые получают временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

несовершеннолетние дети.

Обратите внимание! Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначают, если общая площадь жилого помещения составляет более 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и более 230 квадратных метров для частных домов.

Какие доходы не повлияют на назначение субсидии

На назначение государственной помощи не повлияют: