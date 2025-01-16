Кто может получить субсидию

Однако предоставляют ее не всем жителям Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В списке лиц, кто может рассчитывать на помощь, есть:

  • пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;
  • украинцы, которые получают государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;
  • лица, которые получают социальную помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
  • люди, которые получают временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
  • несовершеннолетние дети.

Обратите внимание! Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначают, если общая площадь жилого помещения составляет более 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и более 230 квадратных метров для частных домов.

Какие доходы не повлияют на назначение субсидии

На назначение государственной помощи не повлияют:

  • алименты (как уплаченные, так и полученные);
  • социальные дотации - денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и т.д;
  • работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы являются временными и не учитываются во время проведения выборов;
  • выплаты или финансовая помощь, полученные от общественных или благотворительных фондов;
  • единовременная помощь - компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предоставляет местная власть или выделяют предприятия;
  • компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации
  • натуральная помощь;
  • помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила за полгода после того, как продала предыдущее.