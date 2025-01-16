Кто может получить субсидию
Однако предоставляют ее не всем жителям Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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В списке лиц, кто может рассчитывать на помощь, есть:
- пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;
- украинцы, которые получают государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;
- лица, которые получают социальную помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
- люди, которые получают временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
- несовершеннолетние дети.
Обратите внимание! Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначают, если общая площадь жилого помещения составляет более 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и более 230 квадратных метров для частных домов.
Какие доходы не повлияют на назначение субсидии
На назначение государственной помощи не повлияют:
- алименты (как уплаченные, так и полученные);
- социальные дотации - денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и т.д;
- работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы являются временными и не учитываются во время проведения выборов;
- выплаты или финансовая помощь, полученные от общественных или благотворительных фондов;
- единовременная помощь - компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предоставляет местная власть или выделяют предприятия;
- компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации
- натуральная помощь;
- помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила за полгода после того, как продала предыдущее.