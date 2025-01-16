Хто може отримати субсидію
Однак надають її не всім мешканцям України, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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У списку осіб, хто може розраховувати на допомогу, є:
- пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;
- українці, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;
- особи, які одержують соціальної допомоги з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;
- люди, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;
- неповнолітні діти.
Зауважте! Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення становить понад 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та понад 230 квадратних метрів для приватних будинків.
Які доходи не вплинуть на призначення субсидії
На призначення державної допомоги не вплинуть:
- аліменти (як сплачені, так і отримані);
- соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу тощо;
- робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;
- виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;
- одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;
- компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації
- натуральна допомога;
- допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за пів року після того, як продала попереднє.