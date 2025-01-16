Хто може отримати субсидію

Однак надають її не всім мешканцям України, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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У списку осіб, хто може розраховувати на допомогу, є:

  • пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;
  • українці, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;
  • особи, які одержують соціальної допомоги з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;
  • люди, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;
  • неповнолітні діти.

Зауважте! Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення становить понад 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та понад 230 квадратних метрів для приватних будинків.

Які доходи не вплинуть на призначення субсидії

На призначення державної допомоги не вплинуть:

  • аліменти (як сплачені, так і отримані);
  • соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу тощо;
  • робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;
  • виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;
  • одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;
  • компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації
  • натуральна допомога;
  • допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за пів року після того, як продала попереднє.