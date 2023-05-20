Доплатять 400 гривень: хто отримає субсидію автоматично

20 травня 2023, 11:13
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Джерело:

Міністерство з питань реінтеграції

Українцям у яких не змінився майновий стан або склад сім'ї мають право на автоматичне призначення субсидії літом. Виплата становить близько 400 гривень.

Кому назначать субсидію автоматично

У 2023 році на субсидії держава планує витратити близько 25 мільярдів гривень. Нині число осіб, які отримують ці виплати складають 2,2 мільйона. 

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Право на літню субсидію, як і на зимову, мають люди, які не змінили майновий стан чи склад домогосподарства. В такому випадку виплати призначать автоматично.

Сума літньої субсидії складає 350 – 400 гривень, а зимової – 1,5 тисячі гривень. Їх назначають, якщо сума за комуналку перевищує 15% доходу усіх членів родини. Чим менше отримує сім'я, тим більше доплатить держава. 

У кого можуть забрати субсидію

Якщо особа має великі борги за комунальні послуги або зробила велику покупку – їй можуть не назначити субсидію. Людина втратить виплати, якщо:

  • загальна площа житла перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків;
  • член сім’ї впродовж 12 місяців здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;
  • має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати комунальних послуг;
  • має транспортний засіб менше ніж 5 років від випуску, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.
Автор: Тетяна Стельмах