Субсидія на тверде паливо: скільки отримують українці за дрова та вугілля

Цьогоріч у зв'язку зі зростанням цін на комунальні платежі збільшився й розмір субсидій на їх оплату. Домогосподарства, які опалюють помешкання за допомогою вугілля чи газу, отримують більшу компенсацію, ніж це було торік.

Що треба знати про субсидію на тверде паливо

Якщо домогосподарство не має інших джерел опалення, як-от газ, то на нього держава виділятиме 16 200 гривень в рік. Для порівняння, торік такі домогосподарства отримували субсидію в розмірі 6 973 гривні.

Читайте також Чому вам можуть скасувати субсидію: зміни про які потрібно повідомляти ПФУ

Водночас цьогоріч Уряд збільшив нормативи для опалення житлового приміщення приблизно в чотири рази. Для отримання субсидії норматив вугілля складає 7,41 тонни за сезон.

Розмір субсидії, і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

Якщо родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, то її розмір перераховують автоматично.

Як отримати субсидію

Субсидію можуть отримати власники житла, а також орендарі та внутрішньо переміщені особи. Для цього їм необхідно звернутися із відповідною заявою до ПФУ чи скористатися застосунком "Дія".

Які документи необхідні для оформлення субсидії: