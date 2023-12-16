Що треба знати про субсидію на тверде паливо

Якщо домогосподарство не має інших джерел опалення, як-от газ, то на нього держава виділятиме 16 200 гривень в рік. Для порівняння, торік такі домогосподарства отримували субсидію в розмірі 6 973 гривні.

Читайте також Чому вам можуть скасувати субсидію: зміни про які потрібно повідомляти ПФУ

Водночас цьогоріч Уряд збільшив нормативи для опалення житлового приміщення приблизно в чотири рази. Для отримання субсидії норматив вугілля складає 7,41 тонн за сезон.

Розмір субсидії, і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, і залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

Якщо родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, то її розмір перераховують автоматично.

Як отримати субсидію

Субсидію можуть власники житла, а також орендарі та внутрішньо переміщені особи. Для цього їм необхідно звернутися із відповідною заявою до ПФУ чи скористатися застосунком "Дія".

Які документи необхідні для оформлення субсидії: