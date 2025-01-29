Субсидію на газ неможливо оформити без важливого документа: як його отримати

Якщо українці хочуть оформити субсидію, то вони мають підготувати важливі документи. Зокрема й довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості по платіжках за газопостачання.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості Отримати її можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України", пише 24 канал з посиланням на допис газопостачальної компанії. Зробити це можна таким чином: Увійдіть в особистий кабінет. Перейдіть до розділу "Онлайн-послуги". Знайдіть у переліку доступних документів опцію "Довідка про стан рахунку". Натисніть на кнопку "Сформувати". Отримайте довідку, яка може бути доступна для завантаження або надіслана на вашу електронну пошту. Зверніть увагу! У випадку виникнення труднощів можна звернутися до служби підтримки ГК "Нафтогаз України" за додатковою допомогою.