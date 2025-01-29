УКР РУС
29 січня 2025, 15:01
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Субсидію на газ неможливо оформити без важливого документа: як його отримати

Валерія Моргун
Основні тези
  • Для оформлення субсидії на газ необхідно мати довідку про відсутність заборгованості по платіжках.
  • Довідку можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України".

Якщо українці хочуть оформити субсидію, то вони мають підготувати важливі документи. Зокрема й довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості по платіжках за газопостачання.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості

Отримати її можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України", пише 24 канал з посиланням на допис газопостачальної компанії.

Зробити це можна таким чином:

  1. Увійдіть в особистий кабінет.
  2. Перейдіть до розділу "Онлайн-послуги".
  3. Знайдіть у переліку доступних документів опцію "Довідка про стан рахунку".
  4. Натисніть на кнопку "Сформувати".
  5. Отримайте довідку, яка може бути доступна для завантаження або надіслана на вашу електронну пошту.

Зверніть увагу! У випадку виникнення труднощів можна звернутися до служби підтримки ГК "Нафтогаз України" за додатковою допомогою.