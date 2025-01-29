29 січня 2025, 15:01
Субсидію на газ неможливо оформити без важливого документа: як його отримати
Основні тези
- Для оформлення субсидії на газ необхідно мати довідку про відсутність заборгованості по платіжках.
- Довідку можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України".
Якщо українці хочуть оформити субсидію, то вони мають підготувати важливі документи. Зокрема й довідку про стан рахунку, яка підтверджує відсутність заборгованості по платіжках за газопостачання.
Як отримати довідку про відсутність заборгованості
Отримати її можна отримати в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз України", пише 24 канал з посиланням на допис газопостачальної компанії.
Зробити це можна таким чином:
- Увійдіть в особистий кабінет.
- Перейдіть до розділу "Онлайн-послуги".
- Знайдіть у переліку доступних документів опцію "Довідка про стан рахунку".
- Натисніть на кнопку "Сформувати".
- Отримайте довідку, яка може бути доступна для завантаження або надіслана на вашу електронну пошту.
Зверніть увагу! У випадку виникнення труднощів можна звернутися до служби підтримки ГК "Нафтогаз України" за додатковою допомогою.