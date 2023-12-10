Компенсація комуналки від держави: хто може її отримати
Джерело:Мінсоцполітики
Усі громадяни, які не мають змоги самостійно оплачувати ЖКП - можуть звернутися за субсидією. Деякі українці мають змогу отримати знижку у розмірі 50% на оплату комунальних послуг.
Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік на соціальний захист передбачено 469,4 мільярда гривень. Відтак на виплату пільг і субсидій закладено 49,9 мільярда гривень.
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Хто може отримати пільгу
50% знижки на ЖКП можуть отримати найбільш вразливі громадяни. Цей список визначається урядовими структурами, до якого входять:
- сім'ї, де є діти з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;
- члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту. За умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.
Як оформити субсидію: покрокова інструкція
Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
- складіть заяву за спеціальним зразком;
- за наявністю, додайте договір оренди житла;
- заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;
- доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.
Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.
Як оформити субсидію через "Дію":
- оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".
- заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.
- оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.
- задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.