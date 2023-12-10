Компенсація комуналки від держави: хто може її отримати

Усі громадяни, які не мають змоги самостійно оплачувати ЖКП - можуть звернутися за субсидією. Деякі українці мають змогу отримати знижку у розмірі 50% на оплату комунальних послуг.

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік на соціальний захист передбачено 469,4 мільярда гривень. Відтак на виплату пільг і субсидій закладено 49,9 мільярда гривень.

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Хто може отримати пільгу

50% знижки на ЖКП можуть отримати найбільш вразливі громадяни. Цей список визначається урядовими структурами, до якого входять:

сім'ї, де є діти з інвалідністю;

багатодітні родини;

домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;

члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту. За умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Також на знижені ЖКП можуть претендувати інші пільговики та домогосподарства, які вже мають субсидію.

Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:

складіть заяву за спеціальним зразком;

за наявністю, додайте договір оренди житла;

заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;

доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.

Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію через "Дію":

оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".

заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.

оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.

задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

На оформлення піде близько 30 днів. Зробити це можна або у відділенні ПФУ, або в застосунку Дія.