На які комунальні послуги надається субсидія

При зверненні за призначенням житлової субсидії людина подає заяву, в якій вказує набір послуг, на які домогосподарство планує отримувати субсидію. Субсидія не призначається на послуги, не зазначені в заяві.

На які послуги дається субсидія

У разі звернення за субсидією за експериментальним проєктом, органи Пенсійного фонду України самостійно аналізують перелік житлово-комунальних послуг на основі інформації, отриманої від надавачів.

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У будь-якому випадку субсидія призначається виключно на ті послуги, які підтверджено управителями або виконавцями комунальних послуг.

Житлова субсидія надається на оплату:

житлових послуг, таких як управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг, включаючи постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У разі подання заяви протягом травня-червня, житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо особа не встигла подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги буде здійснюватися з місяця звернення.