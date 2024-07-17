На які комунальні послуги надається субсидія
17 липня 2024, 14:32Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
При зверненні за призначенням житлової субсидії людина подає заяву, в якій вказує набір послуг, на які домогосподарство планує отримувати субсидію. Субсидія не призначається на послуги, не зазначені в заяві.
На які послуги дається субсидія
У разі звернення за субсидією за експериментальним проєктом, органи Пенсійного фонду України самостійно аналізують перелік житлово-комунальних послуг на основі інформації, отриманої від надавачів.
Читайте також Субсидія на оренду житла: хто та як зможе її отримати
У будь-якому випадку субсидія призначається виключно на ті послуги, які підтверджено управителями або виконавцями комунальних послуг.
Житлова субсидія надається на оплату:
- житлових послуг, таких як управління багатоквартирним будинком;
- комунальних послуг, включаючи постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами;
- абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку;
- придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.