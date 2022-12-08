Як дізнатися розмір своєї субсидії за адресою будинку

Українці можуть перевірити онлайн, чи нарахована їм субсидія на оплату комунальних послуг та у якому розмірі. Для цього потрібно скористатись сайтом Мінсоцполітики.

Як перевірити інформацію про субсидію

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Для цього потрібно відкрити сайт з даними Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій за посиланням. Далі потрібно вказати чітку адресу помешкання:

область

населений пункт

вулицю

номер будинку

квартиру

Тоді відкриється інформація про субсидію для конкретного домогосподарства: розмір і період, на який її призначено.

Як оформити субсидію

Держава виділила кошти, яких вистачить для на надання субсидій 3 мільйонам домогосподарств. Цього року розмір субсидії на комунальні послуги складатиме до 1,8 тисячі гривень.

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Наразі документи приймає Мінсоцполітики, а з 1 грудня заяви розглядатиме Пенсійний фонд.

Щоб визначити, чи можуть вам надати пільгу, можна скористатись можна скористатися спеціальною формулою. Розмір субсидії визначається різницею між соціальним нормативами плати за комунальні послуги та обов'язковим платежем. Останній розраховується за таким алгоритмом:

середньомісячний сукупний дохід домогосподарства ділиться на кількість членів сім'ї;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року складав 2393 гривні)

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 0,15 – таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу;

після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: попередня цифра множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Від соціальної норми комунальних платежів (2335,90 гривні) віднімається обов'язковий платіж

Якщо за вашими розрахунками виходить додатне число, це і буде розмір субсидії. Нагадаємо, ціни на комунальні послуги для домогосподарств взимку залишаться на такому ж рівні.