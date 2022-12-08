Как проверить информацию о субсидии

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Для этого нужно открыть сайт с данными Единого государственного реестра получателей субсидий по ссылке . Далее нужно указать четкий адрес помещения:

область

населенный пункт

улицу

номер дома

квартиру

Тогда откроется информация о субсидии для конкретного домохозяйства: размер и период, на который она назначена.

Как оформить субсидию

Государство выделило средства, которых хватит для предоставления субсидий 3 миллионам домохозяйств. В этом году размер субсидии на коммунальные услуги составит до 1,8 тысяч гривен.

Для того чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц , обратившихся за назначением жилищной субсидии. Пока документы принимает Минсоцполитики, а с 1 декабря заявления будет рассматривать Пенсионный фонд.

Чтобы определить, могут ли вам предоставить льготу, можно воспользоваться специальной формулой. Размер субсидии определяется разницей между социальным нормативами платы за коммунальные услуги и обязательным платежом. Последний рассчитывается по следующему алгоритму:

среднемесячный совокупный доход домохозяйства делится на количество членов семьи;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составлял 2393 гривны)

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 0,15 – таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода;

после этого рассчитывается размер обязательного платежа: предварительная цифра умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Из социальной нормы коммунальных платежей (2335,90 гривны) вычитается обязательный платеж

Если по вашим расчетам выходит положительное число, это и будет размер субсидии. Напомним, цены на коммунальные услуги для домохозяйств зимой останутся на таком же уровне.