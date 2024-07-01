Кому доведеться звертатись за оформленням субсидії у липні

1 липня 2024, 18:30
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Аби зменшити розмір комуналки, українці можуть оформити субсидію. Періодично заяву на цю допомогу потрібно подавати повторно.

Чи надаватимуть субсидію у липні

У липні частині громадян продовжать субсидію автоматично. Однак, є і ті, кому потрібно наново подати заяву.

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Йдеться про осіб у яких відбулися зміни у:

  • майновому складі;
  • складі домогосподарства.

Тобто, заяву мають подати повторно:

  • отримувачі 0 субсидії у літній період;
  • домогосподарства, у складі яких є ВПО;
  • домогосподарства у яких не збігається кількість фактично проживаючих та зареєстрованих осіб;
  • ті, хто орендує приміщення;
  • особи, які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Зверніть увагу! Особа може отримувати повноцінну субсидію у зимовий період і нульову у літній. Це пов'язано з тим, що змінюється розмір комунальних.

Як отримати субсидію

Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву у відповідальні органи. Зокрема, це можна зробити через ПФУ. 

До заяви необхідно додати такі документи:

  • декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
  • договір оренди, за наявністю.
Автор: Анастасія Зорик