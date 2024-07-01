Кому доведеться звертатись за оформленням субсидії у липні
1 липня 2024, 18:30Читать новость на русском
Аби зменшити розмір комуналки, українці можуть оформити субсидію. Періодично заяву на цю допомогу потрібно подавати повторно.
Чи надаватимуть субсидію у липні
У липні частині громадян продовжать субсидію автоматично. Однак, є і ті, кому потрібно наново подати заяву.
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Йдеться про осіб у яких відбулися зміни у:
- майновому складі;
- складі домогосподарства.
Тобто, заяву мають подати повторно:
- отримувачі 0 субсидії у літній період;
- домогосподарства, у складі яких є ВПО;
- домогосподарства у яких не збігається кількість фактично проживаючих та зареєстрованих осіб;
- ті, хто орендує приміщення;
- особи, які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Як отримати субсидію
Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву у відповідальні органи. Зокрема, це можна зробити через ПФУ.
До заяви необхідно додати такі документи:
- декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
- договір оренди, за наявністю.