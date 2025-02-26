Про це потрібно знати: як насправді розраховується субсидія на оренду житла

Частина переселенців має право на спеціальну субсидію на оренду житла. Ця допомога розраховується індивідуально.

Як визначається субсидія на оренду

Розмір субсидії на оренду розраховується з урахуванням вартості житла у конкретному регіоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Не всі ВПО мають право на допомогу на оренду житла. Кому надається така субсидія, ви можете дізнатись за посиланням.

Також до уваги беруться такі дані:

кількість членів родини;

сукупний дохід родини.

Розберемося на прикладі:

Візьмемо родину в Дніпрі, що винаймає житло за 12 тисяч гривень. Їхній середньомісячний сукупний дохід – 17 тисяч гривень. При цьому, кошти заробляє лише батько. Матір перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Загалом в родині двоє дітей.

Виходить, що родина може отримати субсидію – 9 788 гривень. Тобто, за оренду доведеться доплатити лише 2 212 гривень.

Зверніть увагу! Субсидія може покривати і 100% від вартості оренди житла.