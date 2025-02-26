Чому в Європі почали знижуватися ціни на газ

Це відбувається на тлі зростання оптимізму щодо забезпечення постачання, а також переговорів про завершення війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Росія заробила сотні мільярдів доларів на продажу палива у 2024 році

У матеріалі йдеться про те, що ціни уважно відстежували протягом останніх місяців. І от тариф впав нижче одного євро за мегават-годину вперше з листопада.

Зокрема літо 2026 року, як зазнають автори тексту, також "трохи дешевше, ніж зима того ж року". Так відбувається повернення до норми після нестабільного початку року.

Цей показник був у центрі уваги останнім часом, оскільки дорожчий літній газ робив поповнення запасів на наступний опалювальний сезон економічно невигідним, що є критично важливим, оскільки запаси впали до найнижчого рівня з 2022 року,

– пише видання.

Цього місяці подібні побоювання підняли навіть короткострокові ф'ючерси на газ до дворічного максимуму. А це вже викликало занепокоєння щодо нової енергетичної кризи в Європі.

З того часу ціни різко впали через такі обставини:

зусилля США щодо припинення війни в Україні;

переговори в Європейському Союзі щодо пом’якшення правил зберігання газу;

м’якшу погоду по всьому континенту.

Важливо! Зокрема базові ф’ючерси впали на 4,7% до найнижчого внутрішньоденного рівня з грудня після того, як Україна уклала з США угоду про спільну розробку природних ресурсів. Це може сприяти досягненню мети президента Дональда Трампа щодо припинення вогню з Росією.

Що ще сприяло ціновим коливанням

Крім того, останні цінові коливання також посилилися через позиціювання трейдерів. Інвестиційні фонди почали скорочувати свої ставки на зростання цін на європейський газ, що, ймовірно, посилило останнє падіння цін.

До того ж нормалізація спредів є полегшенням для галузі. Про що заявив цього тижня Карстен Поппінга, головний комерційний директор німецької Uniper SE. За його словами, ринок не потребує "хаотичних цін на газ".

Проте занепокоєння щодо поповнення запасів цього літа залишаються, оскільки світові поставки залишаються обмеженими. Будь-яка мирна угода може зайняти місяці для фіналізації, і неясно, чи зможе втрачений російський газ найближчим часом повернутися на європейський ринок,

– зазначає Bloomberg.

Крім того, як наголошує видання, нижчі ціни можуть призвести до відновлення імпорту скрапленого природного газу (СПГ) в Азію, за даними Engie SA’s EnergyScan. Це означає, що "потенціал для подальшого зниження цін виглядає дедалі більш обмеженим".

Зауважте! Спред між голландськими квітневими та жовтневими газовими контрактами цього року, які є європейським еталоном, впав до 0,9 євро за мегават-годину, що на понад 26% нижче. Голландські ф’ючерси на найближчий місяць впали на 4% до 42,55 євро.