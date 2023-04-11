Неопалювальний сезон майже розпочався: хто може отримати субсидію до вересня

Цього місяця закінчується опалювальний сезон в Україні. Відтак субсидії на період з 1 травня по 30 вересня будуть розраховані на неопалювальний сезон. Але не усі зможуть їх отримати.

Нагадуємо, що у період опалювального сезону, а це з 16 жовтня по 15 квітня включно, розраховується житлова субсидія на оплату комунальних послуг. Водночас на неопалювальний сезон, а це з 1 травня по 30 вересня, декому потрібно буде звернутися щодо перепризначення виплат.

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Кому потрібно звернутися за субсидією на неопалювальний сезон

Переважно більшість одержувачів, які отримували субсидію в опалювальний сезон, отримають її автоматично в неопалювальний. Однак якщо змінилися дані про майновий стан чи склад родини, тоді отримувачі субсидії повинні надати інформацію про це до ПФУ протягом 30 днів.

Крім того, на наступний термін житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як враховуються доходи

, що субсидія на неопалювальний сезон надається також, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску чи платежу на оплату витрат на управління будинком не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу.

Зверніть увагу, що житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону і для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за 3 та 4 квартали попереднього календарного року.

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При цьому пенсійна виплата враховується у розмір нарахованої пенсії за березень поточного року.