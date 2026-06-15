Час є лише до 1 липня: ПФУ попередив громадян
Українці мають право отримати субсидію зараз. Тобто, під час неопалювального періоду. Для цього треба встигнути подати заяву до 1 липня 2026 року.
Що потрібно знати про подачу заяви на субсидію?
Субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, повідомляє ПФУ.
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У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Подати заяву та документи для отримання субсидії можна різними методами. Наприклад, надіславши на пошту ПФУ. Це дозволено зробити онлайн:
- через вебпортал Пенсійного фонду;
- Дію;
- мобільний застосунок ПФУ.
Також подати документи можна офлайн:
- через сервісний центр ПФУ;
- уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- та ЦНАП.
Кому ще потрібно подавати заяву на субсидію до 1 липня?
- Більшості отримувачам надання субсидії продовжать автоматично. Подавати заяву мають лише визначені категорії громадян. Йдеться, наприклад, про ситуацію, коли в складі домогосподарства є ВПО, що змінили місце проживання. Також повторно подавати документи мають орендарі, які отримують субсидію.
- Якщо наведені вище особи подають документи до 1 липня, то субсидію призначать з 1 травня. Тобто, початку неопалювального сезону.