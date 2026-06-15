Час є лише до 1 липня: ПФУ попередив громадян

Українці мають право отримати субсидію зараз. Тобто, під час неопалювального періоду. Для цього треба встигнути подати заяву до 1 липня 2026 року.

Що потрібно знати про подачу заяви на субсидію?

Субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, повідомляє ПФУ.

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У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Подати заяву та документи для отримання субсидії можна різними методами. Наприклад, надіславши на пошту ПФУ. Це дозволено зробити онлайн:

через вебпортал Пенсійного фонду;

Дію;

мобільний застосунок ПФУ.

Також подати документи можна офлайн:

через сервісний центр ПФУ;

уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

та ЦНАП.

Кому ще потрібно подавати заяву на субсидію до 1 липня?