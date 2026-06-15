Что нужно знать о подаче заявления на субсидию?
Субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, сообщает ПФУ.
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В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение,
– сообщает Пенсионный фонд.
Подать заявление и документы для получения субсидии можно различными способами. Например, отправив их по почте в ПФУ. Это можно сделать онлайн:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- через веб-портал Пенсионного фонда;
- "Дию";
- мобильное приложение ПФУ.
Также подать документы можно офлайн:
- через сервисный центр ПФУ;
- уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- и ЦНАП.
Кому еще нужно подавать заявление на субсидию до 1 июля?
- Большинству получателей субсидию продлят автоматически. Подавать заявление должны только определенные категории граждан. Речь идет, например, о ситуации, когда в составе домохозяйства есть ВПЛ, сменившие место жительства. Также повторно подавать документы должны арендаторы, получающие субсидию.
- Если вышеуказанные лица подадут документы до 1 июля, то субсидию назначат с 1 мая. То есть с начала неотапливаемого сезона.