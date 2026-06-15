Що потрібно знати про подачу заяви на субсидію?

Субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, повідомляє ПФУ.

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У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання,
– повідомляє Пенсійний фонд.

Подати заяву та документи для отримання субсидії можна різними методами. Наприклад, надіславши на пошту ПФУ. Це дозволено зробити онлайн:

  • через вебпортал Пенсійного фонду;
  • Дію;
  • мобільний застосунок ПФУ.

Також подати документи можна офлайн:

  • через сервісний центр ПФУ;
  • уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • та ЦНАП.

Кому ще потрібно подавати заяву на субсидію до 1 липня?

  • Більшості отримувачам надання субсидії продовжать автоматично. Подавати заяву мають лише визначені категорії громадян. Йдеться, наприклад, про ситуацію, коли в складі домогосподарства є ВПО, що змінили місце проживання. Також повторно подавати документи мають орендарі, які отримують субсидію.
  • Якщо наведені вище особи подають документи до 1 липня, то субсидію призначать з 1 травня. Тобто, початку неопалювального сезону.