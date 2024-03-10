Як перевірити, чи призначено особі субсидію

У березні в Україні триває процес призначення субсидій на опалювальний період, що продовжуватиметься до кінця квітня. Є лише один спосіб, аби перевірити, чи призначена вам субсидія.

Де перевірити інформацію

Щоб перевірити, чи була вам призначена субсидія, слід звернутися до вебпорталу Пенсійного фонду України, де після подання відповідних документів можна отримати всю необхідну інформацію.

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Субсидія доступна для сімей з різними рівнями доходів, при цьому Пенсійний фонд бере до уваги середній сумарний дохід сім'ї, майновий стан та інші важливі показники.

Користувачі, які зареєструвалися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, мають змогу онлайн подавати заяви.

Як подати заяву на субсидію

Процес подання відбувається так:

Вибір необхідного типу заяви з наявного переліку. Заповнення всіх необхідних даних у заяві. Вибір способу отримання інформації про стадії обробки заяви, якщо це потрібно. Прикріплення сканованих копій обов'язкових документів, а також додаткових документів, які користувач вважає потрібними. Перегляд і формування друкованої версії заяви та декларації (у разі, якщо вона є частиною вимог до заяви). Підписання документів за допомогою електронного цифрового підпису та їх відправлення до відповідного органу ПФУ.

Після подання заяви переглянути інформацію про субсидії та пільги можна в розділах "Моя субсидія" та "Мої пільги". Ця інформація включає місяць та рік останнього нарахування, суму нарахованої допомоги, а також остаточні рішення про призначення чи відхилення державної підтримки.

! Отримувати одночасно два види допомоги для одного домогосподарства заборонено. Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, створений Урядом, сприяє ефективному контролю за виділеними державними коштами, забезпечує адресність допомоги та підвищує ефективність програми субсидій.