Где проверить информацию

Чтобы проверить, была ли вам назначена субсидия, следует обратиться к вебпорталу Пенсионного фонда Украины, где после подачи соответствующих документов можно получить всю необходимую информацию.

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Субсидия доступна для семей с разными уровнями доходов, при этом Пенсионный фонд принимает во внимание средний суммарный доход семьи, имущественное положение и другие важные показатели.

Пользователи, которые зарегистрировались на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, могут онлайн подавать заявления.

Как подать заявление на субсидию

Процесс подачи происходит так:

Выбор необходимого типа заявления из имеющегося перечня. Заполнение всех необходимых данных в заявлении. Выбор способа получения информации о стадии обработки заявления, если это нужно. Прикрепление сканированных копий обязательных документов, а также дополнительных документов, которые пользователь считает нужными. Просмотр и формирование печатной версии заявления и декларации (в случае, если она является частью требований к заявлению). Подписание документов с помощью электронной цифровой подписи и их отправка в соответствующий орган ПФУ.

После подачи заявления просмотреть информацию о субсидии и льготы можно в разделах "Моя субсидия" и "Мои льготы". Эта информация включает месяц и год последнего начисления, сумму начисленной помощи, а также окончательные решения о назначении или отклонении государственной поддержки.

Обратите внимание! Получать одновременно два вида помощи для одного домохозяйства запрещено. Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий, создан Правительством, способствует эффективному контролю за выделенными государственными средствами, обеспечивает адресность помощи и повышает эффективность программы субсидий.