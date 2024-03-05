Які документи треба подавати для отримання субсидії: пояснили у Мінсоцполітики
Джерело:Мінсоцполітики
Українці продовжують користуватися житловими субсидіями. Деякі споживачі зможуть подати заявку на отримання субсидії у 2024 році.
Як отримати субсидію
Щоб скористатися можливістю отримати субсидію, особі потрібно надати певний пакет документів, включаючи різноманітні підтвердження та заяви.
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Таким чином, обовʼязкові документи, які слід надати:
- заява;
- декларація про доходи і витрати осіб;
- довідка про доходи;
- посвідчення особи.
При цьому, коли хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке людина хоче отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання.
Це може бути довідка щодо проживання в іншому місці, документи про відбуття покарання та інші відповідні документи. Також слід додати акти обстеження житлових умов до комплекту документів (за наявності).
Відповідно, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення приймається рішення про:
- призначення житлової субсидії;
- непризначення житлової субсидії;
- відмову в призначенні житлової субсидії.
Чи можуть іноземці отримати субсидію
Окрім громадян України іноземці також можуть отримувати субсидії. За умови, що вони перебувають на території України законно і мають відповідні документи, які це підтверджують.
У такому випадку додатково подаються такі документи:
- копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо є чи був борг за комунальні платежі;
- довідка ВПО – для внутрішньо переміщених осіб;
- договір оренди – якщо ви винаймаєте житло.