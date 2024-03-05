Які документи треба подавати для отримання субсидії: пояснили у Мінсоцполітики

Українці продовжують користуватися житловими субсидіями. Деякі споживачі зможуть подати заявку на отримання субсидії у 2024 році.

Як отримати субсидію

Щоб скористатися можливістю отримати субсидію, особі потрібно надати певний пакет документів, включаючи різноманітні підтвердження та заяви.

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Таким чином, обовʼязкові документи, які слід надати:

заява;

декларація про доходи і витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Щодо останнього пункту, то споживач може подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.

При цьому, коли хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке людина хоче отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання.

Це може бути довідка щодо проживання в іншому місці, документи про відбуття покарання та інші відповідні документи. Також слід додати акти обстеження житлових умов до комплекту документів (за наявності).

Відповідно, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення приймається рішення про:

призначення житлової субсидії;

непризначення житлової субсидії;

відмову в призначенні житлової субсидії.

Чи можуть іноземці отримати субсидію

Окрім громадян України іноземці також можуть отримувати субсидії. За умови, що вони перебувають на території України законно і мають відповідні документи, які це підтверджують.

У такому випадку додатково подаються такі документи:

копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо є чи був борг за комунальні платежі;

довідка ВПО – для внутрішньо переміщених осіб;

договір оренди – якщо ви винаймаєте житло.