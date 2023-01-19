Субсидія на ЖКП покриває лише споживчу норму: який ліміт не можна перевищувати

Кожна сім'я з доходом, який не дає змоги вчасно сплачувати за комунальні послуги, може отримати допомогу від держави. Цьогоріч обсяг виділених коштів на сім'ю становить до 1800 гривень.

Проте субсидія передбачає чіткі норми обсягів споживання, які оплачуються державою. Якщо домогосподарство використає більше, доведеться оплатити це додатково.

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У Мінсоцполітики оприлюднили актуальні норми споживання для кожного виду комунальної послуги.

Субсидія на утримання житла та опалення

Допомога розраховується на 35,22 квадратного метра для домогосподарства, у якому проживає одна особа. Для сім'ї з декількох людей на кожну наступну людину додається по 13,65 квадратного метра. Якщо площа вашого більша за цю норму, то ви можете отримувати субсидію, але різницю доведеться доплачувати.

Газопостачання

Ліміти на споживання газу введені з огляду на наявність у вас вдома газового обладнання. Якщо ви користуєтесь лише чимось одним, слід враховувати норму для цього прибору:

Газовий котел для опалення – розраховується за формулою. Для цього 4 кубометри потрібно помножити на опалювальну площу та коригувальний коефіцієнт.

газова плита – 3,3 кубометра на одну особу на місяць;

газова плита за відсутності гарячого водопостачання, але без газового водонагрівача – 5,4 кубометра;

газова плита та водонагрівач – 10,5 кубометра.

Субсидія на водопостачання

холодна вода та гаряче водопостачання – 2 кубометри на людину на місяць;

холодна вода без гарячого водопостачання – 3,6 кубометра;

гаряча вода – 1,6 кубометра;

водовідведення – 3,6 кубометра.

Субсидія на електроенергію

Норма споживання електроенергії становить 100 кіловат-годин на сім'ю з однієї особи. Додатково дається 30 кіловат-годин на місяць на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 220 кіловат-годин у сумі.

Як оформити субсидію