Субсидія на жовтень: кому допомогу подовжать автоматично

Наближення холодів змушує українців уважніше рахувати майбутні витрати на комуналку. Зокрема, важливим нюансом залишається оформлення житлової субсидії.

Кому держава перерахує допомогу, а кому – ні

Для більшості родин розрахунок житлової субсидії на період з 16 жовтня по 15 квітня відбудеться в автоматичному режимі, про що пише Пенсійний фонд України.

Це стосується і тих домогосподарств, чия літня допомога складала нуль гривень.

Але якщо людина прагне отримати допомогу вперше, то їй доведеться особисто звернутися до органів соціального захисту.

Також похід за довідками неминучий для тих, у кого до 1 жовтня змінився склад сім'ї, кількість зареєстрованих осіб або перелік комунальних послуг.

Яка допомога передбачена на купівлю твердого палива

Для людей, які опалюють своє житло виключно твердим паливом, законодавством передбачено житлову субсидію. Кошти можна витратити на придбання:

скрапленого газу; твердого та рідкого пічного побутового палива.

Така житлова субсидія призначається раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян. Для призначення житлової субсидії на жовтень 2026 року подаються заява та декларація.

Які терміни подачі документів на житлову субсидію

Якщо особа встигає подати весь пакет документів до 30 листопада включно, то допомогу призначають від самого початку опалювального сезону.

Українці, які подадуть заяви пізніше, отримуватимуть компенсацію лише з місяця фактичного звернення.

Нагадаємо, що подачу тепла у 2026 році розпочнуть за старими правилами. Рекомендований старт для опалення настає, коли середня температура тримається нижче +8°C.