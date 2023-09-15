Прибутки сім'ї випливають на субсидію: як саме це відбувається

Субсидія на опалювальний сезон, яка нараховується у жовтні, залежить від матеріального становища домогосподарства. Йдеться про прибутковість членів сім'ї.

Субсидії на опалювальний сезон 2024

Підготовка до опалювального сезону триває. Відтак нагадуємо, що субсидія на оплату комунально-житлових послуг надається на сезон, а після перераховується.

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Опалювальний сезон цьогоріч розпочинається у жовтні,

Він триватиме до квітня 2024 року,

Тим, хто отримував виплати раніше, їх продовжать автоматично, але за умови, що не змінився матеріальний стан,

А тим, хто отримуватиме їх вперше, потрібно подати декларацію про доходи та заяву.

На яку суму субсидій можна розраховувати

Доходи всіх членів домогосподарства впливають на суму субсидій, які призначаються на опалювальний сезон. Якщо на ці отримані доходи у першій половині 2023 року, тобто за І та ІІ квартали, була здійснена масштабна покупка або члени сім'ї отримали велику суму грошей, то виплати не нададуть.

Для пенсіонерів: для них ситуація інша, адже їхній дохід, який впливає на суму субсидії – зазвичай пенсія. Відтак субсидія на цей опалювальний сезон враховується в розмірі серпневої виплати.

Для родин, члени яких евакуювалися за кордон: їхній прибуток домогосподарства не враховується в розрахунку сукупного доходу, якщо вони виїхали за кордон на понад 60 днів.

Пенсії у 2024 році

Сума субсидії на опалювальний період торік складала

Уряд сьогодні схвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Під час перегляду прожиткового мінімуму зростуть й деякі соціальні виплати, як-от пенсія.

Мінімальна пенсія з 2 093 гривень зростеПенсіонер, який збільшив кількість свого стажу до 65 років, то його пенсія зростатиме.