Зміни у субсидіях з 1 жовтня: автоматичний перерахунок виплат
Деяким громадянам автоматично змінять розмір субсидії. Однак, є і ті, хто має обов'язково подати повторну заяву, щоб не втратити пільги.
Перерахунок субсидій у жовтні
З жовтня по квітень триває опалювальний сезон. Саме в цей час відбувається перерахунок і, відповідне, зростання субсидій. Пільги збільшуються пропорційно до ціни комуналки.
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Кому перерахують субсидію автоматично:
- тим, хто отримав нульові пільги у неопалювальний сезон;
- громадяни, які оформили субсидію під час літнього періоду.
Хто має написати заяву про поновлення пільг:
- особи, у яких змінився соціальний статус, місце проживання чи дохід;
- ті, хто раніше писав заяву-прохання про тимчасове припинення надання субсидії.
Як оформити субсидію
Для отримання субсидії, громадяни мають підпадати під певні вимоги. Пільги на оплату комунальних платежів надаються, якщо платіжки перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Йдеться про людей які проживають у конкретно вказаному приміщенні, а не прописані там.
Які документи необхідні для оформлення субсидії:
- заява;
- декларація про доходи;
- посвідчення особи;
- свідоцтво про право власності або договір оренди.