Зміни у субсидіях з 1 жовтня: автоматичний перерахунок виплат

28 вересня 2023, 14:23
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Деяким громадянам автоматично змінять розмір субсидії. Однак, є і ті, хто має обов'язково подати повторну заяву, щоб не втратити пільги.

Перерахунок субсидій у жовтні

З жовтня по квітень триває опалювальний сезон. Саме в цей час відбувається перерахунок і, відповідне, зростання субсидій. Пільги збільшуються пропорційно до ціни комуналки.

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Кому перерахують субсидію автоматично:

  • тим, хто отримав нульові пільги у неопалювальний сезон;
  • громадяни, які оформили субсидію під час літнього періоду.

Хто має написати заяву про поновлення пільг:

  • особи, у яких змінився соціальний статус, місце проживання чи дохід;
  • ті, хто раніше писав заяву-прохання про тимчасове припинення надання субсидії.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії, громадяни мають підпадати під певні вимоги. Пільги на оплату комунальних платежів надаються, якщо платіжки перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Йдеться про людей які проживають у конкретно вказаному приміщенні, а не прописані там.

Які документи необхідні для оформлення субсидії:

  • заява;
  • декларація про доходи;
Зверніть увагу! Комісія буде здійснювати перевірку ваших рахунків, якщо у вас знайдуть прихований дохід, пільги автоматично скасують. 
  • посвідчення особи;
  • свідоцтво про право власності або договір оренди.
 
Оформити пільги можна у ПФУ або ЦНАПі. ВПО можуть не надавати документ про місце проживання, достатньо довідки про статус переселенця.
Зауважте! Якщо у вас будуть чи є борги за комунальні платежі, ви не зможете оформити субсидію.
Автор: Анастасія Зорик