Зміни у субсидіях з 1 жовтня: автоматичний перерахунок виплат

Деяким громадянам автоматично змінять розмір субсидії. Однак, є і ті, хто має обов'язково подати повторну заяву, щоб не втратити пільги.

Перерахунок субсидій у жовтні

З жовтня по квітень триває опалювальний сезон. Саме в цей час відбувається перерахунок і, відповідне, зростання субсидій. Пільги збільшуються пропорційно до ціни комуналки.

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Кому перерахують субсидію автоматично:

тим, хто отримав нульові пільги у неопалювальний сезон;

громадяни, які оформили субсидію під час літнього періоду.

Хто має написати заяву про поновлення пільг:

особи, у яких змінився соціальний статус, місце проживання чи дохід;

ті, хто раніше писав заяву-прохання про тимчасове припинення надання субсидії.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії, громадяни мають підпадати під певні вимоги. Пільги на оплату комунальних платежів надаються, якщо платіжки перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Йдеться про людей які проживають у конкретно вказаному приміщенні, а не прописані там.

Які документи необхідні для оформлення субсидії:

заява;

декларація про доходи;

посвідчення особи;

свідоцтво про право власності або договір оренди.

Оформити пільги можна у ПФУ або ЦНАПі. ВПО можуть не надавати документ про місце проживання, достатньо довідки про статус переселенця.

Комісія буде здійснювати перевірку ваших рахунків, якщо у вас знайдуть прихований дохід, пільги автоматично скасують.Якщо у вас будуть чи є борги за комунальні платежі, ви не зможете оформити субсидію.