Субсидії 2022-2023: хто може отримати допомогу від держави

Отримати субсидію можуть всі українці, у яких плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж. Також на неї можуть розраховувати орендарі квартир та переселенці.

Хто може отримати субсидію

Ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку.

Ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Зауважте, що для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.

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Головна умова для отримання субсидії

Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж. Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП розраховується індивідуально та сталою формулою для кожної сім’ї індивідуально. Він залежить від сукупного доходу й обчислюється наступним чином:

визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);

потім він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Щоб отримати субсидію, потрібно:

У заяві про бажання отримувати субсидію вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують. Додати договір найму (оренди) житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково. Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ) Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії. Наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Ним можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

, що розрахунок житлової субсидії цього опалювального сезону здійснять 5 жовтня.

*​Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

**Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії

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Субсидія для ВПО

При евакуації, переселенець повинен повідомити соцзахист, де перебував на обліку та у разі, якщо хоче змінити місто проживання, аби тимчасово припинити виплати. Далі, щоб поновити субсидію переселенцям, треба звернутися до таких органів за місцем проживання:

Управління соціального захисту населення (УСЗН),

ЦНАПу,

уповноваженого посадовця територіальної громади,

або через застосунок Дія.

Зауважте, що процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.