Може й перерахують: що буде з субсидіями після підвищення тарифів у червні

Після підвищення тарифів на електроенергію та воду виникає логічне питання про розмір субсидій. У ПФУ повідомили, що розмір виплат буде залежати від кількості поданих заяв.

Що буде з субсидіями після підвищення тарифів

Голова правління ПФУ Євген Капінус повідомив, що підвищення тарифів не повинно вплинути на розмір субсидій у неопалюваний сезон. Він додав, що перерахунок виплат відбувається автоматично, тому, коли ПФУ отримає показники цін за електроенергію більшими ніж раніше, тоді на українців чекає відповідна компенсація.

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Особи, які не отримали свої субсидії мають звернутися до ПФУ для уточнення, перерахунку та призначення виплат.

Розмір виплат на наступний опалювальний сезон визначатиметься згідно з кількістю поданих заяв на оформлення субсидії.

Хто може отримати знижку 100% на сплату комуналки

Деякі пенсіонери, які мають певні заслуги перед державою можуть повністю не платити за наступні послуги:

житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

паливо та зріджений газ.

Варто нагадати, що особа має 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.

Хто має право на знижку:

раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Українців можуть позбавити субсидії