Може й перерахують: що буде з субсидіями після підвищення тарифів у червні
Джерело:ПФУ
Після підвищення тарифів на електроенергію та воду виникає логічне питання про розмір субсидій. У ПФУ повідомили, що розмір виплат буде залежати від кількості поданих заяв.
Що буде з субсидіями після підвищення тарифів
Голова правління ПФУ Євген Капінус повідомив, що підвищення тарифів не повинно вплинути на розмір субсидій у неопалюваний сезон. Він додав, що перерахунок виплат відбувається автоматично, тому, коли ПФУ отримає показники цін за електроенергію більшими ніж раніше, тоді на українців чекає відповідна компенсація.
Читайте також Нові правила: хто має переоформити субсидії у 2023 роціНагадаємо! Особи, які не отримали свої субсидії мають звернутися до ПФУ для уточнення, перерахунку та призначення виплат.
Розмір виплат на наступний опалювальний сезон визначатиметься згідно з кількістю поданих заяв на оформлення субсидії.
Хто може отримати знижку 100% на сплату комуналки
Деякі пенсіонери, які мають певні заслуги перед державою можуть повністю не платити за наступні послуги:
- житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
- комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);
- паливо та зріджений газ.
Варто нагадати, що особа має 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.
Хто має право на знижку:
- раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
- мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.
Українців можуть позбавити субсидії
- Ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію.
- В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки.
- Серед причин також є: надмірна житлова площа, великі покупки, борги, власність більше одного авто чи житла.