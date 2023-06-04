Хто може отримати 100% знижки

Пенсіонери, наступних категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:

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  • раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
  • мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.

Якщо усе вірно, людина може не платити за:

  • житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
  • комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);
  • паливо та зріджений газ.

Українців можуть позбавити субсидії

  • Ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію.
  • В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки.
  • Серед причин також є: надмірна житлова площа, великі покупки, борги, власність більше одного авто чи житла.