Хто може отримати 100% знижки

Пенсіонери, наступних категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:

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раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.

Якщо усе вірно, людина може не платити за:

житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

паливо та зріджений газ.

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