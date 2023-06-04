Кто может получить 100% скидку
Пенсионеры, следующие категории могут не платить за ряд услуг, если они:
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- раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- имеют особые заслуги перед Родиной;
- являются членами семьи погибшего, имеющего особые заслуги перед Родиной.
Лицо имеет право на 100% скидку, если его среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3760 гривен.
Если все верно, человек может не платить за:
- жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
- коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
- топливо и сжиженный газ.
Украинцев могут лишить субсидии
- Те украинцы, что тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли могут рассчитывать на субсидию.
- В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом достатке.
- Среди причин также есть: чрезмерная жилая площадь, большие покупки, долги, собственность более одного авто или жилья.