Кому доведеться переоформляти субсидії
Як пояснили в Пенсійному фонді, зміни до порядку призначення житлових субсидій внесено відповідною постановою Кабміну від 18 квітня. При цьому реалізацію більшості нововведень Пенсійний фонд зможе забезпечити самостійно – без звернення громадян.
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З усім тим, деяким одержувачам житлових субсидій доведеться особисто звернутись до Фонду. Аби:
- оформити виплати за новими правилами;
- збільшити їхній розмір.
Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають чи перебували в полоні, і це підтверджується відомостями чи документами, наданими уповноваженими органами,
– розповіли у ПФУ.
Які ще зміни вводить постанова Кабміну
Серед іншого, це можливість призначення субсидії тим, хто щонайменш місяць перебував у полоні – що підтверджується відповідними відомостями, документами.
Також – можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому субсидія може призначатися лише за одним місцем проживання людини:
- зареєстрованим;
- задекларованим;
- фактичним.
Окрім цього, тепер термін для виправлення помилки в заяві, декларації на час хвороби заявника можна подовжувати на час хвороби отримувача субсидії – але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону.
Українців можуть позбавити субсидії
- Ті українці, що витрачають на комунальні послуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на субсидію.
- В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки.
- Серед причин також є: надмірна житлова площа, великі покупки, борги, власність більше одного авто чи житла.