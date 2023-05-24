Кому придется переоформлять субсидии

Как пояснили в Пенсионном фонде, изменения в порядок назначения жилищных субсидий внесены соответствующим постановлением Кабмина от 18 апреля. При этом реализацию большинства новшеств Пенсионный фонд сможет обеспечить самостоятельно – без обращения граждан.

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Вместе с тем, некоторым получателям жилищных субсидий придется лично обратиться в Фонд. Чтобы:

оформить выплаты по новым правилам;

увеличить их размер.

В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых есть лица, находящиеся или находившиеся в плену, и это подтверждается сведениями или документами, предоставленными уполномоченными органами,

– рассказали в ПФУ.

Обратите внимание! Украинцы должны информировать органы ПФУ об изменениях в имущественном состоянии или составе семьи – если это влияет на назначение субсидии.

Какие еще изменения вводит постановление Кабмина

Среди прочего, это возможность назначения субсидии тем, кто не менее месяца находился в плену – что подтверждается соответствующими сведениями, документами.

Также – возможность предоставлять в сведениях о лице адрес, по которому оно задекларировано. При этом субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека:

зарегистрированному;

задекларированному;

фактическому.

Кроме того, теперь срок для исправления ошибки в заявлении, декларации на время болезни заявителя можно продлевать на время болезни получателя субсидии – но не дольше, чем до дня окончания отопительного или неотапливаемого сезона.

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