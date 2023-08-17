Субсидії для ВПО: як переселенцям отримати грошову допомогу

Субсидія надається українцям, які не в змозі оплатити комунальні самостійно в силу різних причин. Переселенці також мають право оформити собі такі пільги.

Як оформити субсидію ВПО

Переселенці мають право на оформлення субсидій навіть без договору оренди. Єдине, що потрібно надати – довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.

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Які документи потрібно надати для оформлення субсидій:

Заяву. Зразок заповнення тут. Декларація про дохід. Паспорт. Довідка про статус ВПО. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Де можна оформити субсидію

Якщо ви хочете оформити пільги онлайн:

вебпортал ПФУ;

мобільний додаток ПФУ;

портал "Дія".

Для оформлення субсидій офлайн:

ЦНАП;

уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Допомога для ВПО в Україні

Середній розмір субсидій в Україні 350 – 400 гривень.

Держава запровадила спеціальну грошову допомогу для підтримки ВПО її можуть оформити усі переселенці:

2 000 гривень – громадяни старше 18 років;

3 000 гривень – діти молодше 18 років, особи з інвалідністю.

Для оформлення цієї допомоги, вам потрібно звернутися у ЦНАП і надати документацію, що засвідчує вашу приналежність до особливо небезпечних територій – прифронтових або окупованих місць.