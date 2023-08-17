Субсидії для ВПО: як переселенцям отримати грошову допомогу
Субсидія надається українцям, які не в змозі оплатити комунальні самостійно в силу різних причин. Переселенці також мають право оформити собі такі пільги.
Як оформити субсидію ВПО
Переселенці мають право на оформлення субсидій навіть без договору оренди. Єдине, що потрібно надати – довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.
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Які документи потрібно надати для оформлення субсидій:
- Заяву. Зразок заповнення тут.
- Декларація про дохід.
- Паспорт.
- Довідка про статус ВПО.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Де можна оформити субсидію
Якщо ви хочете оформити пільги онлайн:
- вебпортал ПФУ;
- мобільний додаток ПФУ;
- портал "Дія".
Для оформлення субсидій офлайн:
- ЦНАП;
- уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- сервісний центр Пенсійного фонду України.
Допомога для ВПО в Україні
Держава запровадила спеціальну грошову допомогу для підтримки ВПО її можуть оформити усі переселенці:
- 2 000 гривень – громадяни старше 18 років;
- 3 000 гривень – діти молодше 18 років, особи з інвалідністю.
Для оформлення цієї допомоги, вам потрібно звернутися у ЦНАП і надати документацію, що засвідчує вашу приналежність до особливо небезпечних територій – прифронтових або окупованих місць.