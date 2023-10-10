Хто з пільговиків може отримати субсидію: пояснення від ПФУ

На субсидію мають право громадяни, у яких дохід родини на 15% нижчий ніж значення у платіжках. До того ж важливо аби сім'я при оформленні пільг, не мала боргів по комуналці.

Хто може отримати субсидію

При оформленні пільг на оплату комуналки, враховується декілька важливих факторів. Подати заяву на отримання допомоги можуть як орендарі, так і власники житлового приміщення.

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До уваги береться площа житла, склад сім'ї і її загальний дохід та наявність інших пільг. Певні соціальні виплати не враховуються у загальний прибуток родини, йдеться про таку грошову допомогу:

10 пенсій за те, що громадянин, який мав на це право, достроково не вийшов пенсію;

для ВПО;

по народженню дитини.

Усі ці виплати можна не вносити у декларацію про доходи під час оформлення субсидії. Комісія не враховуватиме такі соціальні виплати, як частина прибутку родини.

Як оформити субсидію

Для отримання пільг ви можете звернутися безпосередньо у відділення ПФУ або ж зробити це через вебпортал. Документи необхідні для оформлення субсидії:

заява;

посвідчення особи, якщо є діти – свідоцтво про народження;

декларація про доходи;

свідоцтво на право власності житла або ж договір оренди.

Якщо субсидію хоче отримати переселенець, він не зобов'язаний надавати договір оренди, достатньо буде довідки про статус ВПО.