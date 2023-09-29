Норми використання електроенергії при наявності субсидії

Субсидія покриває значну частину комуналки. Однак, не варто вважати, що використовувати ЖКП можна необмежено, у ПФУ визначили норми.

Скільки електроенергії можна використати

Якщо ви отримуєте субсидію, певних обмежень використання ЖКП усе ж потрібно дотримуватися. Кількість доступної електроенергії залежить від типу нерухомості. Наприклад, в селі або селищах міського типу, при умові, що освітлення житла безкоштовне, ліміт на особу складає – 30 кіловат-годин.

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Норми, які існують зараз:

Будинки з газовими плитами та централізованим постачанням гарячої води. Максимальний показник на місяць – 190 кіловат-годин або 70 кіловат-годин на 1 особу і 30 кіловат-годин надається на кожного наступного члена родини.

Будинки з електроплитами та централізованим постачанням гарячої води. Максимум – 220 кіловат-годин, або 100 кіловат-годин. на особу і 30 кіловат-годин на кожного іншого члена сім'ї.

Будинок без електроплити та з відсутністю централізованого водопостачання. Допустимий максимум – 220 кіловат-годин, розподіл відбувається так: 100 кіловат-годин на 1 особу і 30 кіловат-годин на кожного наступного члена сім'ї.

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії необхідно звернутися у ЦНАП чи ПФУ. Родина має право на пільги, якщо розмір їхньої комуналки перевищує 15% від місячного доходу. При оформленні субсидії потрібно надати:

заяву про потребу;

декларацію про дохід;

договір оренди чи свідоцтво про право власності.

Сума субсидій залежить від наявності опалення:

1 жовтня – 30 квітня – опалювальний сезон;

1 травня – 30 вересня – неопалювальний.

Субсидія надається після рішення комісії. На час розгляду заяви, пільги відсутні.