Сколько электроэнергии можно использовать

Если вы получаете субсидию, определенных ограничений использования ЖКУ все же нужно соблюдать. Количество доступной электроэнергии зависит от типа недвижимости. Например, в селе или поселках городского типа, при условии, что освещение жилья бесплатно, лимит на человека составляет – 30 киловатт-часов.

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Нормы, существующие сейчас:

Дома с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды. Максимальный показатель в месяц – 190 киловатт-часов или 70 киловатт-часов на 1 человека и 30 киловатт-часов предоставляется на каждого следующего члена семьи.

Дома с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды. Максимум – 220 киловатт-часов, или 100 киловатт-часов, на человека и 30 киловатт-часов на каждого другого члена семьи.

Дом без электроплиты и отсутствие централизованного водоснабжения. Допустимый максимум – 220 киловатт-часов, распределение происходит следующим образом: 100 киловатт-часов на 1 человека и 30 киловатт-часов на каждого следующего члена семьи.

Как получить субсидию

Для получения субсидии необходимо обратиться в ЦНАП или ПФУ. Семья имеет право на льготы, если размер коммуналки превышает 15% от месячного дохода. При оформлении субсидии необходимо предоставить:

заявление о необходимости;

право на доход;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Сумма субсидий зависит от наличия отопления:

1 октября – 30 апреля – отопительный сезон;

1 мая – 30 сентября – неотапливаемый.

Обратите внимание! Субсидия предоставляется после решения комиссии. Во время рассмотрения заявления, льготы отсутствуют.