Цьогоріч субсидії нададуть лише 4 категоріям громадян: хто отримає пільги

20 вересня 2023, 15:20
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Джерело:

ПФУ

Підвищення комунальних платежів спричинило збільшення субсидій. Водночас зросла кількість людей, яким потрібна допомога від держави для оплати комуналки.

Хто має право на субсидію

З 1 жовтня відбудеться перерахунок субсидій, які будуть надаватися у опалювальний період. Проте право на отримання субсидій матиме лише незначна кількість громадян.

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Хто може подати заяву

  • Особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково.
  • Орендарі житла.
  • Громадянин, зареєстрований за цією адресою.
  • Забудовники, які не передали будинок в експлуатацію.

Документи, необхідні для оформлення субсидії:

  • спеціальна заява;
  • декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою;
  • договір оренди або свідоцтво про право власності.

Оформлення заяви можливе у ПФУ офлайн або онлайн через вебпортал.

Зверніть увагу! Під час перевірки, якщо комісія виявить у вас прихований дохід, ви отримаєте автоматичну відмову.

Під час перевірки, ПФУ використовує реєстри, що належать до таких організацій:

  • Міграційна служба України.
  • Міністерство юстиції.
  • Державна податкова служба.

Також до уваги беруться дані самого ПФУ відносно осіб, які проходять перевірку. Йдеться не про зареєстрованих за вказаною адресою, а лише тих громадян, які фактично там проживають.

Зауважте! Не всі соціальні виплати вносяться у декларацію про доходи. Деяка грошова допомога при нарахуванні субсидій не враховується.
Автор: Анастасія Зорик