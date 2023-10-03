Як платити за газ менше: перевірені лайфхаки

Розмір платіжок взимку зростає. Це пов'язано з опаленням, у деяких воно централізоване, інші використовують індивідуальні методи, наприклад, газову колонку.

Зниження вартості комуналки

Для того, аби платити за газ менше, вам необхідно оформити субсидію. Пільги на оплату комунальних послуг надаються тим громадянам, чиї платіжки перевищують сумарний дохід родини на 15%.

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Кількість пільгового газу вираховується відповідно до індивідуальних обставин. Зараз ці показники такі:

якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання, домогосподарству надають 3,3 кубометра сировини;

газова плита і немає централізованої гарячої води – 5,4 кубометра;

газова плита і газовий водонагрівач – 10,5 кубометра.

Як оформити субсидію

Під час розрахунків субсидії, до уваги береться дохід родини, яка безпосередньо проживає за адресою, а не прописана там. Які документи необхідні для оформлення пільг:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

договір оренди або ж свідоцтво про право власності.

Чи буде підвищення тарифів на газ у 2024 році

ВПО можуть не надавати документи, де зазначено місце проживання.

Під час опалювального сезону зростання ціни на газ не буде, про це заявив голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов, повідомляє 24 Канал. Регуляції вартості тарифів також сприятимуть запаси сировини в українських сховищах.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

Зараз "Нафтогаз" є постачальником останньої надії. Регулятор обслуговує 98% українських споживачів.