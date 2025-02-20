Українці не отримають субсидії у лютому: у ПФУ пояснили, коли здійсниться виплата на комуналку

Українці, що мають право на субсидії щодо сплати комуналки, не отримають нарахувань у лютому 2025 року. Причиною тому є впровадження нових єдиних правил.

Чому українці не отримають субсидії у лютому

Всі виплати здійснять у березні, але тільки якщо людина відповідає новим вимогам, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Так українці активно звертаються в соцмережах до ПФУ з питанням щодо нарахування пільг у лютому. Однак у Пенсійному фонді пояснили, що в лютому нарахувань не буде через запровадження нових правил.

Проте всі виплати будуть здійснені за два місяці одразу. Але тільки якщо сім’я відповідає встановленим критеріям за доходами.

Нові правила щодо субсидій

Раніше деякі особи могли отримувати допомогу без урахування доходів. Але відповідно до нових правил, встановлених законом "Про державний бюджет на 2025 рік", пільги на комунальні послуги надаватимуться на основі єдиного підходу, з урахуванням середньомісячного загального доходу родини. Зокрема через обмежені можливості державного бюджету 2025 року було запроваджено єдині норми для надання пільг.

Зокрема комунальні пільги надаватимуть лише за умови, якщо середній дохід сім’ї не перевищує 4,24 тисячі гривень.

Тому для усіх людей, які звернуться за призначенням пільг цього року, право на допомогу встановлюватимуть з огляду на дохід. Проте для тих осіб, які отримували пільги до 31 грудня минулого року включно, зміни почнуть діяти після опалювального сезону 2024-2025 років.

Важливо! Таку норму з єдиним підходом не застосовуватимуть до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.