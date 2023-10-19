Субсидії під час опалювального сезону: кому автоматично нарахують пільги
Джерело:Пенсійний фонд України
З 1 жовтня українцям почали нарахувати субсидії на опалювальний сезон 2023-2024. Тим, хто у вересні отримав право на субсидії, розрахунок провели автоматично.
Зауважимо, що повторний розгляд на право отримання субсидії скасовано до квітня 2024 року. Це стосується й тих, чий розмір житлової субсидії становив 0,00 гривень. Право на отримання такої пільги визначене в травні 2023 року.
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Як розраховують субсидію
- За який період враховуються доходи
Для розрахунку пільг враховуються доходи за І – ІІ квартал 2023 року. Варто зауважити, що під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний період з жовтня (для пенсіонерів) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.
- Як нараховується субсидія за жовтень
Розмір субсидії розрахують із дня початку опалювального періоду. При цьому не має значення кількість днів, протягом якого опалення фактично надається.
- Що робити тим, хто раніше не отримував субсидію
Якщо громадянам було відмовлено в отриманні субсидії на неопалювальний період, тоді необхідно звернутися за її призначенням у період до 30 листопада 2023 року. У такому разі житлову субсидію призначать із жовтня 2023 року.
За що можуть позбавити субсидії
- за наявності заборгованості на суму понад 680 гривень;
- якщо хтось із членів родини не сплачує єдиний соціальний внесок більш, ніж три місяці;
- якщо за останні півроку хтось із членів сім’ї придбав майна на суму більш, ніж 50 тисяч гривень;
- якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, або будинок – 230 квадратних метрів.