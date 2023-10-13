Хто може звертатися по субсидію

Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабміну № 848 від 21.10.1995. Згідно з Положенням, звертатися за субсидією може сім'я, яка сплачує за комунальні послуги більше, аніж розрахований певний обов'язковий платіж.

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Розмір субсидії для кожної сім'ї розраховується індивідуально. Головний фактор – середній місячний дохід на одну людину. Також роль відіграють норми споживання та майновий стан сім'ї.

Важливо! Нове законодавство передбачає, що у прийомних багатодітних сім’ях та сім’ях, де є особа з інвалідністю, наявність автомобіля більше не враховується. Завдяки цьому отримати субсидію може більша кількість сімей.

Звертатися за субсидіями можуть:

хтось один з людей, які зареєстровані у житловому приміщенні, у випадку розділених особових рахунків – кожен, на кого відкритий рахунок;

людина, яка фактично проживає у квартирі або будинку на підставі договору оренди або рішення суду;

забудовник, який ще не здав будинок в експлуатацію, але отримує рахунки за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщена особа, яка проживає у житловому приміщенні без договору.

Терміни призначення субсидії

Якщо звернутися за субсидією впродовж 2 місяців з початку опалювального сезону, нарахування будуть з початку цього сезону. Якщо пізніше – субсидію призначать з місяця звернення.

Чиї доходи будуть враховувати

При призначенні субсидії будуть рахувати доходи всіх осіб, які зареєстровані в приміщенні. Якщо надати документи про виїзд людини за кордон – її доходи враховувати не будуть.

Що стосується орендарів та ВПО, то буде рахуватися дохід тих осіб, які фактично проживають у приміщенні.