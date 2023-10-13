Хто може звертатися по субсидію
Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабміну № 848 від 21.10.1995. Згідно з Положенням, звертатися за субсидією може сім'я, яка сплачує за комунальні послуги більше, аніж розрахований певний обов'язковий платіж.
Читайте також Зростання пенсій у 2023 році: як збільшились виплати українських пенсіонерів
Розмір субсидії для кожної сім'ї розраховується індивідуально. Головний фактор – середній місячний дохід на одну людину. Також роль відіграють норми споживання та майновий стан сім'ї.
Звертатися за субсидіями можуть:
- хтось один з людей, які зареєстровані у житловому приміщенні, у випадку розділених особових рахунків – кожен, на кого відкритий рахунок;
- людина, яка фактично проживає у квартирі або будинку на підставі договору оренди або рішення суду;
- забудовник, який ще не здав будинок в експлуатацію, але отримує рахунки за житлово-комунальні послуги;
- внутрішньо переміщена особа, яка проживає у житловому приміщенні без договору.
Терміни призначення субсидії
Якщо звернутися за субсидією впродовж 2 місяців з початку опалювального сезону, нарахування будуть з початку цього сезону. Якщо пізніше – субсидію призначать з місяця звернення.
Чиї доходи будуть враховувати
При призначенні субсидії будуть рахувати доходи всіх осіб, які зареєстровані в приміщенні. Якщо надати документи про виїзд людини за кордон – її доходи враховувати не будуть.
Що стосується орендарів та ВПО, то буде рахуватися дохід тих осіб, які фактично проживають у приміщенні.