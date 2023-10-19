Зауважимо, що повторний розгляд на право отримання субсидії скасовано до квітня 2024 року. Це стосується й тих, чий розмір житлової субсидії становив 0,00 гривень. Право на отримання такої пільги визначене в травні 2023 року.

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Як розраховують субсидію

За який період враховуються доходи

Для розрахунку пільг враховуються доходи за І – ІІ квартал 2023 року. Варто зауважити, що під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний період з жовтня (для пенсіонерів) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Як нараховується субсидія за жовтень

Розмір субсидії розрахують із дня початку опалювального періоду. При цьому не має значення кількість днів, протягом якого опалення фактично надається.

Що робити тим, хто раніше не отримував субсидію

Якщо громадянам було відмовлено в отриманні субсидії на неопалювальний період, тоді необхідно звернутися за її призначенням у період до 30 листопада 2023 року. У такому разі житлову субсидію призначать із жовтня 2023 року.

За що можуть позбавити субсидії