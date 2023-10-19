Заметим, что повторное разбирательство на право получения субсидии отменено до апреля 2024 года. Это касается и тех, чей размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн. Право на получение такой льготы определено в мае 2023 года.

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Как рассчитывают субсидию

  • За какой период учитываются доходы

Для расчета льгот учитываются доходы за I – II квартал 2023 года. Следует отметить, что при расчете жилищной субсидии на отопительный период с октября (для пенсионеров) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

  • Как начисляется субсидия за октябрь

Размер субсидии рассчитают со дня начала отопительного периода. При этом не имеет значения количество дней, в течение которых отопление фактически предоставляется.

  • Что делать тем, кто раньше не получал субсидию

Если гражданам было отказано в получении субсидии на неотапливаемый период, необходимо обратиться за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года. В таком случае жилищную субсидию назначат с октября 2023 года.

За что могут лишить субсидии

  • при наличии задолженности в размере свыше 680 гривен;
  • если кто-то из членов семьи не платит единый социальный взнос более трех месяцев;
  • если за последние полгода кто-то из членов семьи приобрел имущество на сумму более 50 тысяч гривен;
  • если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или дом – 230 квадратных метров.