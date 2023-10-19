Заметим, что повторное разбирательство на право получения субсидии отменено до апреля 2024 года. Это касается и тех, чей размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн. Право на получение такой льготы определено в мае 2023 года.

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Как рассчитывают субсидию

За какой период учитываются доходы

Для расчета льгот учитываются доходы за I – II квартал 2023 года. Следует отметить, что при расчете жилищной субсидии на отопительный период с октября (для пенсионеров) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Как начисляется субсидия за октябрь

Размер субсидии рассчитают со дня начала отопительного периода. При этом не имеет значения количество дней, в течение которых отопление фактически предоставляется.

Что делать тем, кто раньше не получал субсидию

Если гражданам было отказано в получении субсидии на неотапливаемый период, необходимо обратиться за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года. В таком случае жилищную субсидию назначат с октября 2023 года.

За что могут лишить субсидии